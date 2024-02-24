روسيا: 200 جندي أوكراني "أسرى" بعد تطهير أفدييكفا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن 200 جندي أوكراني، وقعوا أسرى بعد تطهير منطقة أفدييفكا.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت "أن قائد مركز المجموعة القتالية أندريه موردفيتشيف، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأنه تم التحفظ على مائتي أسير حرب بعد عملية التطهير، ونخطط لأسر حوالي 100 آخرين في الأيام المقبلة".

وأفادت بأن شويجو استمع إلى تقارير قادة مركز مجموعة القتال حول الوضع الحالي وطبيعة أنشطة القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن وزير الدفاع أمر بتعزيز المجموعة القتالية بمعدات الحرب الإلكترونية.

في المقابل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتدمير 34 منزلا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان - إن روسيا قصفت خيرسون؛ مما أسفر عن تدمير 34 منزلا، موضحا أن القوات الروسية استهدفت خلال قصفها للمنطقة، مناطق تياجينكا وكيزوميس وزيمفكا وأنتونيفكا، لافتا إلى أن الجيش الروسي استهدف خط غاز في فيليتينسكي.