إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

نفت إيران، أنها زودت روسيا بصواريخ باليستية، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إنه سيكون هناك رد دولي صارم على مثل هذه الإجراء، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية"

وحذرت إدارة بايدن إيران، من أن المجتمع الدولي سيتخذ ردًا "سريعًا وقاسيًا" إذا ما زودت روسيا بصواريخ باليستية.

وقالت بعثة إيران بالأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس": "على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية، فإن إيران ملتزمة أخلاقيًا بعدم بيع أسلحة في صراع روسيا وأوكرانيا للحيلولة دون تأجيج الحرب".

وأضافت: "(ذلك) متأصل في التزام إيران بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".