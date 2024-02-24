إصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم وإنقلاب بالمنيا

أصيب شخص ونجله ، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أعلي كوبري محمد بدوي بمدينة المنيا ، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام .

كان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا ، يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية أعلي كوبري محمد بدوي بمدينة المنيا ، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام ، وبالإنتقال لمحل الواقعة ، وتبين من المعاينة والتحريات ، إصابة شخص يدعى عمر. ص ، 46 سنة ونجلة محمود 9 سنوات ، أصيبوا بكدمات وسحجات ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اخطارا من قسم شرطة المنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينة المنيا، ناحية كورنيش النيل، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام والتحفظ على السيارة ، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث ، وتبين تصادم «تروسيكل» بعربة «كارو»، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص ، وهم كل من محمود. م 22 سنة، عامل ، ويامن. م 5 سنوات، طفل ، وشقيقة آدم ، 9 سنوات، وآية. م 29 سنة، مقيمين جميعا بأبوهلال بمدينة المنيا.

وتم نقل المصابون إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج ، وتم التحفظ على المركبات ، تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.