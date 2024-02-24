تامر مصطفى : هدفنا حسم التأهل من جنوب أفريقيا..ومواجهة الغد تتطلب روح مختلفة

أكد الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على صعوبة مباراة الغد أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

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ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ملعب بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: ننظر للمباراة بشكل مختلف، مؤمنين بحظوظنا ونريد حسم التأهل للدور المقبل من هنا من جنوب أفريقيا.

وأردف: نعلم صعوبة المباراة ولكن لابد أن نكون مؤمنين بقدرتنا على الفوز، الفريقين حظوظهم جيدة بالبطولة، فريقنا حظه أكبر ولكن على أرض الواقع نحن لم نتأهل بشكل رسمي بعد.

وأكد: لابد أن ننهي ملف التأهل مبكرًا خاصة وأننا ينتظرنا جدول صعب وقوي بالدوري المصري، مشيرًا بأن مواجهة سوبر سبورت الأولى كانت من ٣ أشهر وأن هناك إحتمالية لتغير أمور كثيرة ولكنه تمنى أن الأفضلية غدًا تكون للفريق المصري.

وعن موقف سوبر سبورت بترتيب المجموعة أكد مصطفى أنه يحترم المنافس ويعلم مدى إمكانيات لاعبيه ولكنه يركز فقط مع فريقه.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهها مودرن فيوتشر في جنوب أفريقيا أكد على صعوبة الأجواء المناخية فضلًا عن مشقة السفر ولكن الخبرات المتواجدة داخل الفريق قادرة على تخطي تلك الصعوبات، مشيرًا بأن مباراة الغد مختلفة عن مواجهات الدوري المصري وتتطلب روح مختلفة لتحقيق الفوز.