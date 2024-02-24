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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستقبل عمدة مانشستر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس زيارة عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا «ياسمين دار» والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى، وبصحبتها مندوب من الديوان الملكي الإنجليزي. 

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كان في استقبالها العميد أحمد النحاس، مدير الفرع، و عمرو الحلواني، مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الإدارية.. 

وفي ضوء توجيهات محمود الخطيب، رئيس النادي، قامت إدارة الفرع بالاستقبال اللائق بالنادي وبعمدة مانشستر. وتم اصطحابها في جولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال.. والتي حظت بإشادة «ياسمين دار» التي عبرت عن اعتزازها بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، وامتلاكه أربعة فروع في مناطق مختلفة.

 

وقام العميد أحمد النحاس بإهداء درع وعلم النادي إلى عمدة مدينة مانشستر. وجدد لها الدعوة باسم الكابتن محمود الخطيب لتكرار الزيارة مرة أخرى.

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