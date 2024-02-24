الأهلي ينصب شباكه حول "بن رمضان".. وتوصية برحيل "موديست"

"معلول" يشترط إلغاء بند المشاركة لتجديد عقده

فتح مسؤولو النادي الأهلي الباب أمام التعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو الأهلي في ضم بن رمضان، على حساب المالي أليو ديانج، لاعب خط الوسط، الذي تلقى عروضًا عدة في بداية الموسم الحالي، وتم الاستقرار على فتح الباب أمام رحيله مع نهاية الموسم.

وبدأ مسؤولو الأهلي مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع بن رمضان واستطلاع رأيه في الانضمام للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل ،خصوصًا أن اللاعب تلقى عروضًا من أندية إماراتية وقطرية.

على صعيد متصل، أوصت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، برحيل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد مسؤولو لجنة التخطيط لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، أن موديست لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي، ولم يقدم المستوى المأمول، ويجب حسم مصيره، خصوصًا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم مع وجود بند يسمح بالتجديد لموسم آخر حال موافقة الطرفين.

وتلقى موديست اتصالات من أحد الأندية في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، عقب نهاية عقده مع الأهلي يوم 30 يونيو المقبل، وهو ما يجعل موديست بحاجة لحسم قرار تجديد عقده، خلال الشهرين القادمين، لترتيب أوراقه ومستقبله مع الفريق الأحمر.

في المقابل، قطع مسؤولو الأهلي شوطًا كبيرًا من أجل تجديد عقد التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى مسؤولو الأهلي لحسم ملف تجديد معلول بشكل رسمي، كما أن اللاعب التونسي رحب بالتجديد ولكنه وضع بعض الشروط، على رأسها رفع راتبه السنوي، وإلغاء بند نسبة المشاركة مع الأهلي، والتوقيع لموسمين وليس موسمًا واحدًا بدون بنود تخص التجديد عقب نهاية الموسم الأول.