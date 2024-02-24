انهيار سعر الدولار.. صفقة رأس الحكمة بداية النهاية للسوق السوداء

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقيع صفقة رأس الحكمة التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر بين مصر والإمارات، هي بداية النهاية لسوق السوداء، وذلك نتيجة دخول أموال دولارية كبيرة للخزانة والبنك المركزي المصري.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أنه من المتوقع دخول حوالي 24 مليار دولار للخزانة المصرية خلال شهرين، وهو ما يدعم الإتاحة بالبنك المركزي، ويتزامن ذلك أيضًا مع قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو عامل للمزيد من الدولارات، وبالتالي وضع خطة لإنهاء السوق السوداء وعودة الاستقرار للسياسة النقدية والعملة الدولارية أمام الجنيه.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التضخم الذي شهدته مصر والارتفاع الكبير في الأسعار كان نتيجة وجود سعرين للدولار، وبالتالي القضاء على السوق السوداء من خلال ضخ المزيد من الأموال الدولارية سينتج عنه بطبيعة الحال انخفاض الأسعار.

وأوضح أنه كان هناك تقيم للسلع كافة بالدولار طبقًا للسوق السوداء، متوقعًا استقرار الأسعار الفترة القادمة بل وخفضها والتركيز على إتاحة المنتجات وتوافرها مما ينعكس على المواطن.

أسعار الدولار بالسوق السوداء

وجدير بالذكر، أن أسعار الدولار بالسوق السوداء شهدت ارتباكًا كبيرًا منذ الإعلان عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر بين مصر والإمارات في منطقة رأس الحكمة، إذ تراجع الدولار ليصل إلى 48 جنيهًا بعدما تجاوز الـ70 جنيهًا في بعد الفترات.