تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو" 2018: 21001» و« 9001: 2015» بتمريض طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية التمريض جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية، ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

أكد رئيس الجامعة، أن حصول كلية التمريض على شهادتي الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية، يأتي تأكيدا على التزام إدارات الكلية بتطبيق معايير الجودة الشاملة، و خطط تحسن الأداء المستمرة التي تنتهجها، مثمناً جهود كافة العاملين بالكلية باعتبارهم شريك أساسي في تحقيق هذا الانجاز.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية المهندسة نجوى أحمد عبدالعزيز رئيس فريق المراجع، والدكتورة سمر فؤاد عمر مراجع خارجي، و منح كلية التمريض تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» 2024، وذلك بحضور الدكتور عفاف بصل عميد الكلية ووكلاء الكلية، والدكتورة ولاء عيد مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة زينب عادل نائب مدير الوحدة، والدكتورة نهلة سعيد، وناصر سالم امين الكلية.

من جهة أخرى تقدمت الدكتورة عفاف بصل عميد الكلية بخالص التهنئة لجميع منتسبي الكلية لتجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، مشيدةً بجهود جميع العاملين في استيفاء كافة معايير تجديد الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.