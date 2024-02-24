أسعار العملات بالسوق السوداء اليوم السبت في مصر بعد اتفاقية رأس الحكمة

أسعار العملات اليوم السبت في السوق السوداء.. شهدت أسعار العملات الاوروبية والعربية خلال مستهل التداولات الصباحية في السوق السوداء، تباينا ملحوظا، وتراجع سعر الدولار الامريكي ليسجل نحو 54.00 جنيه للبيع، 54.20 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الريال السعودي ليسجل نحو 14.38 جنيه للبيع، 14.58 جنيه للشراء.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية خلال بداية التداولات الصباحية في السوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الازمة التي تطرأ على الساحة المصرفية، للوقوف على أخر المستجدات الذي يشهدها السوق المصرفي بشكل عام، وجاءت الاسعار الان على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت في السوق السوداء

العملات الاوروبية

سعر الدولار أمريكي يساوي 54.00 جنيه للبيع، 54.20 جنيه للشراء.

سعر اليورو يساوي 58.46 جنيه للبيع، 58.96 جنيه للشراء.

سعر الريال سعودي يساوي 14.38 جنيه للبيع، 14.58 جنيه للشراء.

سعر الدرهم اماراتي يساوي 14.69 جنيه للبيع، 14.89 جنيه للشراء.

سعر الريال قطري يساوي 14.82 جنيه للبيع، 15.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار كويتي يساوي 175.32 جنيه للبيع، 180.32 جنيه للشراء.

سعر الدينار أردني يساوي 76.09 جنيه للبيع، 77.59 جنيه للشراء.

سعر الريال عماني يساوي 140.15 جنيه للبيع، 145.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار بحريني يساوي 143.18 جنيه للبيع، 148.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار ليبي يساوي 11.17 جنيه للبيع، 11.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار استرالي يساوي 35.49 جنيه للبيع، 35.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه استرليني يساوي 68.51 جنيه للبيع، 69.01 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم

سعر الدولار أمريكى بنحو 30.96 جنيه للشراء، 30.827 جنيه للبيع.

سعر الريال سعودى 8.25 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو 33.62 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم اماراتى 8.43 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار كويتى 100.65 جنيه للشراء، 1.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه إسترلينى 39.26 جنيه للشراء، 39.09 جنيه للبيع.

سعر الريال عمانى 80.42 جنيه للشراء، 80.07 جنيه للبيع.

سعر اليوان صينى 4.30 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال قطرى 8.49 جنيه للشراء، 8.45 جنيه للبيع