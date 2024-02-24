مصرع خمسينية إثر تناولها أقراص منومة بالمنشأه

لقيت ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعها أثناء تلقيها الإسعافات الأولية بمستشفى سوهاج الجامعي عقب إصابتها بحالة إعياء لتناولها أقراص منومة حال تواجدها بمنزلها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى مدير أمن سوهاج اخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول ربة منزل مصابة مفاده بحالة إعياء إثر تناولها أقراص منومة بمنزلها دائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبین اصابة "فاطمة . ع . ع . م" 50 سنة وتقيم دائرة المركز بحالة إعياء وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية اللازمة .

وبسؤال شقيقتها مايسة . ع . ع . م" 61 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بقيام شقيقتها المذكورة بتناول كمية من الأقراص المنومة بالمنزل ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .