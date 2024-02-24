ورشة عمل حول "المخلفات الإلكترونية" بمركز شباب بلتان بطوخ

نفذت الادارة المركزية لتمكين الشباب- وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة- إدارة الشباب ورشة عمل حول المخلفات الإلكترونية وذلك ضمن مبادرة رواد تحيا مصر بمركز شباب بلتان ادارة طوخ بحضور عدد 50 مستفيد برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتضمنت ورشة العمل العديد من المحاور اهمها تعريف المخلفات الالكترونية ، مكونات المخلفات الالكترونية، كيفية التخلص من المخلفات الالكترونية ، المخاطر التي تسببها المخاطر الالكترونية ، دور الدولة في الاستفادة من المخلفات الالكترونية ، نفذت ورشة العمل مريم حواش مدرب معتمد بوزارة الشباب.

وأكد الدكتورمحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية تناول اللقاءات وورش العمل للموضوعات التي تواجه البلاد وتسعى لنشر الوعي الثقافي بين النشء والشباب وفقا لرؤية واستراتيجية الوزارة والسعي لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات الجمهورية الجديدة.