إصابة 23 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل بقليوب

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية، حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.