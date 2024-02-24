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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 23 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل بقليوب

مستشفى قليوب
مستشفى قليوب

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية، حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

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