بنك الكساء يوزيع الزى الرياضى لأكثر من 28 ألف طالب بمدارس قوص

إستقبل عبدالله القبانى ، مدير عام إدارة قوص التعليمية ، صباح اليوم السبت ، قافلة بنك الكساء المصرى ، الذى يستهدف توزيع 28الف و800 زى رياضى لطلاب 43 مدرسة بجميع المراحل بمدارس تعليم قوص بالتنسيق الميدانى مع جمعية سنابل للتنمية بقوص .

وأشرف مدير تعليم قوص بنفسه على توزيع الزى الرياضى ل 2950 طالب وطالبة بمجمع الدكتور عبدالعزيز القوصى للتعليم الأساسي بمرحلتيه الإبتدائية والإعدادية بحضور عبدالرؤوف ابوبكر موجه اول التربية الاجتماعية وهبه العويضى مسؤول المشاركة بتعليم قوص ومحمود عصام مسؤول قوافل الصعيد ببنك الكساء المصرى ، ومصطفى باشا ببنك الكساء وسلوى محمد منسق جمعية سنابل للتنمية وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بتعليم قوص وياسر عبدالشكور ، ممثل مكتب التربية الاجتماعية وعلى عزب مدير المجمع وأحمد معبد مدير مدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصى الابتدائية وإبراهيم الشمولى وكيل المدرسة ومحمد عبدالفتاح مدير مدرسة سيدى أحمد الطواب الابتدائية ورضا الفقى وكيلة المدرسة و بدور الفاوى وكيل المرحلة الإعدادية بالمجمع .

يذكر أن بنك الكساء المصـرى هو مؤسسة خيرية تتبع لوزارة التضامن الاجتماعي تعنى بالمساهمة الفعالة فى تنمية وتفعيل كامل إمكانيات أفراد المجتمع من الطبقات المكافحة المحرومة.. وذلك بتوفير الإحتياجات الإنسانية الأساسية من الملبس والغطاء المناسب للفقراء المستحقين من طلبة الجامعات والمدارس والأيتام وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وحديثى الزواج وشباب الرياضيين .