أهلي 2005 يواجه فاركو اليوم في المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2005 اليوم السبت مع ضيفه فاركو، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

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يدخل أهلي 2005 المباراة وفي رصيده 47 نقطة، وسجل الفريق 50 هدفًا مقابل 19 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد 2005 الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم كل من الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة والإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.