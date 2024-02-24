سيدات الأهلي يواجهن الصيد في نصف نهائي كأس السوبر للطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلى اليوم السبت مع نظيره فريق الصيد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

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من المقرر أن تقام مباراة سيدات الأهلى ضد نظيرتهن في الصيد في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم على صالة اتحاد الشرطة.

وتسعى سيدات الأهلي للفوز بالمباراة والتأهل إلى النهائي والدفاع عن اللقب الذي توجن به الموسم الماضي.



وحرص ابراهيم فخر الدين المدير الفني على عقد جلسة لتحفيز اللاعباتوالتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات خلال اللقاء.



وتوج فريق سيدات طائرة الأهلي بلقب كأس السوبر المصري الموسم الماضي بعد الفوز على الصيد في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.