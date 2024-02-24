السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه الصيد والزمالك ضد سبورتنج في كأس السوبر للكرة الطائرة سيدات

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة كأس سوبر السيدات للكرة الطائرة والتي تقام على صالة  اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

 

وتشهد منافسات اليوم مواجه قوية لفريق سيدات الزمالك أمام سبورتنج، بينما يلتقي فريق سيدات الأهلي مع نظيره فريق الصيد.

 

وتقام بعد غد الإثنين مباراة النهائي وتجمع بين الفريقين الفائزين من مباراة اليوم بينما يلتقي الفريقان الخاسران على المركز الثالث.

 

وتقام مباراة الأهلي والصيد في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقام مباراو الزمالك وسبورتنج في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد قرر اقامة سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

الجريدة الورقية