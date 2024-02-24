اليوم.. الأهلي يواجه الصيد والزمالك ضد سبورتنج في كأس السوبر للكرة الطائرة سيدات

تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة كأس سوبر السيدات للكرة الطائرة والتي تقام على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

وتشهد منافسات اليوم مواجه قوية لفريق سيدات الزمالك أمام سبورتنج، بينما يلتقي فريق سيدات الأهلي مع نظيره فريق الصيد.

وتقام بعد غد الإثنين مباراة النهائي وتجمع بين الفريقين الفائزين من مباراة اليوم بينما يلتقي الفريقان الخاسران على المركز الثالث.

وتقام مباراة الأهلي والصيد في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقام مباراو الزمالك وسبورتنج في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد قرر اقامة سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.