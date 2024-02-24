الرئيس الفلبيني يبدأ زيارة إلى أستراليا الأربعاء المقبل

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن سيزور استراليا يومي الـ28 و29 من فبراير الجاري.

وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسية في الفلبين في بيان نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم السبت بأنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلبيني كلمة أمام البرلمان الاسترالي، حيث سيوضح رؤيته بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الفلبين واستراليا التي تم توقيعها العام الماضي.

كما سيعقد ماركوس الابن اجتماعات منفصلة مع كبار المسؤولين الاستراليين لإجراء محادثات بناءة بشأن قضايا الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.