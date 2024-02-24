السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفلبيني يبدأ زيارة إلى أستراليا الأربعاء المقبل

الرئيس فرديناند ماركوس
الرئيس فرديناند ماركوس الابن سيزور

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن سيزور استراليا يومي الـ28 و29 من فبراير الجاري.

txt

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

txt

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6,7 درجة ومخاوف من العواقب

وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسية في الفلبين  في بيان نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم السبت بأنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلبيني كلمة أمام البرلمان الاسترالي، حيث سيوضح رؤيته بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الفلبين واستراليا التي تم توقيعها العام الماضي.

كما سيعقد ماركوس الابن اجتماعات منفصلة مع كبار المسؤولين الاستراليين لإجراء محادثات بناءة بشأن قضايا الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6,7 درجة ومخاوف من العواقب

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين

عروض مساعدة ودعم من الفلبين وأمريكا وبريطانيا للشعب الياباني

الفلبين تكشف عن ارتفاع حصيلة المصابين جراء الألعاب النارية باحتفالات الكريسماس

الفلبين ترفع حالة التأهب في المستشفيات لاستقبال مصابي احتفالات العام الجديد

الصين: لن نغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من قبل الفلبين
الجريدة الورقية