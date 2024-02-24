السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هذا موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف المعاشات 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة مع بداية الشهر، بعد اقرارها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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قرارات الرئيس بزيادة المعاشات 

وبشأن صرف معاشات شهر مارس 2024، كان آخر قرار لزيادة المعاشات صدر في شهر فبراير 2024 الحالى، بعد أن قرر الرئيس السيسي عددا من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وهى:

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024 /2025.

وعن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، فمن المقرر بدء صرف معاشات مارس 2024 في اليوم الأول من شهر مارس.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024

ادخل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ثم اضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

وفى النهاية يتم إدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم

 

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