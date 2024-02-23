أبرزها الكوسة والهليون.. أطعمة تؤثر بالسلب على صحة الأسنان

دق فريقًا دوليًا من أطباء الأسنان من أوروبا، ناقوس الخطر بشأن الآثار السلبية لبعض المنتجات على مينا الأسنان، حيث قاموا بتجميع قائمة من الخضروات والخضراوات التي تؤكل والتي تدمر الأسنان، وعلى رأسها الكوسة والهليون.



بالإضافة إلى هدايا الطبيعة هذه، يمكن أن يسبب الباذنجان والفلفل الحلو والقرع والكوسا والحميض ضررًا للتجويف الفموي، وتحتوي المنتجات المدرجة على كمية كبيرة من الأحماض العضوية التي تسبب أمراض اللثة وتآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تكوين تسوس الأسنان وتدمير الأسنان لاحقًا.



قال أطباء الأسنان في المنتدى الطبي إنهم ينصحون بشدة بالحد من استهلاك الفلفل الحلو والكوسا والباذنجان والهليون والحميض والكوسة وبطبيعة الحال، تحتوي هذه المنتجات أيضا على مواد مفيدة للجسم، لذلك يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي، ولكن ليس في كثير من الأحيان ومع ذلك، بعد تناول هدايا الطبيعة هذه، يجب عليك الاهتمام بنظافة الفم قم بتنظيف أسنانك جيدًا أو شطف فمك لحماية اللثة ومينا الأسنان من الآثار السلبية للمكونات الموجودة في المنتجات المدرجة.



وحمض الماليك الموجود في التفاح والفراولة له تأثير مفيد على حالة الأسنان وتقوية المينا والعناية بصحة تجويف الفم. تحارب المادة التسوس، وتدمر البكتيريا التي تثير حدوثه.

ويمكن للبرتقال الذي يحتوي على أحماض البكتيك والأسكوربيك والستريك أن يحل محل فرشاة الأسنان، كما أن البروكلي الغني بالألياف يخفف من التهاب اللثة، وسيساعد الجبن أيضًا على حماية أسنانك بفضل ما يحتويه من الفوسفات والبروتينات والكالسيوم.