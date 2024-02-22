جامعة أسيوط الأهلية تشارك في دوري خماسي لكليات طب الأسنان

تشارك جامعة أسيوط الأهلية، فى دوري خماسي لكرة القدم، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتيسير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والذى تنظمه إدارة رعاية الشباب بكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، ويشارك فيه كليات طب الأسنان بكافة جامعات المحافظة، وتمتد مبارياته خلال شهر فبراير الجاري 2024، وذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة على تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضية، وتنمية قدراتهم فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بفكرة الدورى الرياضي بين الجامعات في أسيوط، ويضم كليات الأسنان بجامعات أسيوط الحكومية، والأهلية، وبدر، وسفنكس وجامعة الأزهر وذلك على أرض جامعات بدر وسفنكس، وتقام المباراة النهائية فى رحاب جامعة أسيوط الحكومية، موجها إلى تكثيف المشاركة والتفاعل الإيجابى فى مختلف الأنشطة الطلابية بين جامعات أسيوط،

وتعظيم الاستفادة مما تحظى به الجامعات من ملاعب وتجهيزات رياضية على مستوى متميز من الجاهزية لإقامة مختلف المسابقات والمحافل الرياضية القيمة، موجها الشكر للقائمين على النشاط.

وأضاف الدكتور نوبى محمد حسن، إلى أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب والتي تلعب دورًا هامًا في بناء عقولهم وأجسادهم، وتطور مواهبهم الرياضية، وتغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم، مشيرا إلى تنظيم الدوري يأتي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء تهامى عميدة كلية طب الأسنان والدكتور محمد بدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد أحمد أنس مدير رعاية الشباب بكلية طب أسنان جامعة أسيوط.

جدير بالذكر، إن جامعة أسيوط الأهلية، يتم تدريب طلابها للمشاركة في الدوري، تحت إشراف الأستاذ مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، والأستاذ خالد ذو الفقار مراد مسئول رعاية الشباب، والأستاذ احمد صلاح الدين إبراهيم، والأستاذ أبو العيون سيد فراج مسئولي النشاط .