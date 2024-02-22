مفيد للأمعاء وصحة الأسنان.. فوائد القرنفل للجسم

يعد القرنفل من التوابل الشائعة التي يمكن إضافتها إلى الأطباق المختلفة لمنحها مذاقًا خاصًا، إلا أن لهذه التوابل العديد من الفوائد المذهلة لصحة الإنسان.

فوائد القرنفل

تحتوي المستخلصات على مكونات نشطة بيولوجيًا بما في ذلك مركبات الفلافونويد والميثيلين والهكسان والكلوريد والإيثانول والأوجينول والبنزين والثيمول.

وقد وجد الباحثون أن هذه المكونات لها العديد من الخصائص العلاجية القيمة، فهي تحمي الكبد وتقلل من الالتهابات وتقلل من النشاط الميكروبي، والعديد من هذه المكونات عبارة عن مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي، فهو يعطل وظائف الخلايا ويؤثر سلبا على الصحة، ويسرع الشيخوخة والأمراض المرتبطة بالعمر.

ويمكن استخدام زيت القرنفل الأساسي لمكافحة انتفاخ البطن لأنه يقلل من الضغط الذي تنتجه الغازات على جدران الأمعاء، وتظهر الأبحاث أن القرفة والقرنفل يساعدان في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم. إذا تم استهلاك القرنفل لأكثر من 30 يومًا على التوالي، فإن مستويات السكر في الدم تنخفض بنسبة 35٪ تقريبًا، وللحصول على أفضل النتائج، أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة والقرنفل إلى طعامك يوميا.

ويساعد مستخلص القرنفل أيضًا في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام. يزيد من قوة العظام حتى عند مرضى هشاشة العظام. وقد خلص الباحثون مرارا وتكرارا إلى أن مستخلص القرنفل يمنع نمو الأورام، وخاصة الأورام الخبيثة في الرئة، وما يقرب من 70٪ من الناس على كوكبنا يعانون من المبيضات، وهي عدوى فطرية مزمنة.

ويحتوي القرنفل على الأوجينول، الذي يوفر توازن البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء ويساعد على مكافحة المبيضات. الأوجينول له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، ولأن القرنفل يقلل الألم ويحارب البكتيريا، فإنه غالبًا ما يستخدم لعلاج مشاكل الأسنان، بما في ذلك أمراض اللثة والتهاب اللثة، وأخيرا، يمكن للقرنفل أن يهدئ الأعصاب ويقلل من مستويات التوتر للقيام بذلك، من الأفضل شرب الشاي من هذا النبات.