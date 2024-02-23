غداً المفكر الكبير عبدالجواد ياسين فى ضيافة الوفد

تستضيف مؤسسة الوفد الإعلامية الساعة السادسة مساء اليوم، المستشار عبدالجواد ياسين المفكر الكبير فى حلقة نقاشية تحت عنوان «نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة فى مصر»، بمشاركة عدد من المثقفين والباحثين المتخصصين فى الإسلام السياسى.

يتناول اللقاء إطلالة شاملة على فكر عبدالجواد ياسين وتفكيكه لخطاب الإسلام السياسى وتصوراته لنشر ثقافة التسامح، واستيعاب الآخر، والذى عبر عنه من خلال مؤلفات ودراسات رصينة كان أبرزها كتابى «السلطة فى الإسلام»، و«الدين والتدين».

يحضر اللقاء النائب الدكتور، أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، والكاتب الصحفى الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير الوفد.

يدير اللقاء الكاتب مصطفى عبيد، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوفد.

