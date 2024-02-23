نوع من الفواكة الاستوائية قادرة على حمايتك من الإمساك

قال مجموعة من الباحثون إن المانجو هي أفضل الأطعمة على الإطلاق، فهي غنية بالألياف الغذائية التي تنظم عمل الجهاز الهضمي وتخفف من مختلف أنواع المشاكل المرتبطة به، تحتوي هذه الفاكهة على كل من الألياف والبوليفينول المغذية التي تعالج الإمساك وحالات التهابات الأمعاء بشكل أكثر فعالية حتى من كمية مماثلة من مستخلص الألياف.

يذكر MedicForum أنه وفقا للإحصاءات، فإن 20٪ من جميع البالغين يعانون من مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي ولهذا السبب قرر علماء من جامعة تكساس إيجاد علاج طبيعي فعال ليس له أي آثار جانبية.

وعلى مدار 4 أسابيع، تم تقسيم 36 رجلاً وامرأة يعانون من الإمساك المزمن إلى مجموعتين، وتلقى أحدهما 300 جرام من المانجو يوميًا، وهو ما يعادل ثمرة واحدة تقريبًا، بينما تلقى الآخر نفس الكمية تمامًا من مكملات الألياف وفي جميع النواحي الأخرى، تناول الناس نفس الطعام تمامًا، سواء من حيث إجمالي السعرات الحرارية أو كمية الكربوهيدرات والألياف والبروتين والدهون.

وبحلول نهاية شهر المراقبة، أظهرت كلا المجموعتين تحسنا في أعراض الإمساك ومع ذلك، فقط في الأشخاص الذين تناولوا المانجو انخفضت هذه الأعراض بشكل ملحوظ.

وأظهرت الاختبارات أن هذه الفاكهة ساعدت في تحسين مستعمرة البكتيريا الشاملة في الأمعاء وتقليل الالتهابات ويؤكد الباحثون أن المكملات الغذائية والأدوية الملينة يمكن أن تعالج الإمساك بشكل فعال، لكنها لا تعالج الأعراض الأخرى مثل الالتهاب. والمانجو تقوم بهذه المهمة أيضًا.