الأهلي يهزم ميدياما ويعزز صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول والذي جاء متوسطًا في المستوى، إلا أن الشوط الثاني نجح المدرب مارسيل كولر في إجراء بعض التعديلات وحقق الأهلي 3 نقاط ثمينة بهدف من جملة رائعة بدأها عمرو السولية ومرت بـ موديست وانتهت بأقدام حسين الشحات في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" – عمرو السولية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – موديست.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة التاسعة ليعزز صدارته لجدول ترتيب مجموعته، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ويحل ميدياما رابعًا بـ 4 نقاط.