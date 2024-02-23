تراجع أسعار الذهب بعد اتفاقية رأس الحكمة بنحو 150 جنيها للجرام

أسعار الذهب.. شهدت اسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية وأسواق الصاغة، تراجعًا، وذلك بعد الاعلان عن الصفقة المصرية الاماراتية بضخ استثمارات أجنبية بمشروع رأس الحكمة، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي في مصر لأقل من 60 جنيهًا للدولار، بعد إعلان تفاصيل المشروع الذي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن مصر ستحصل منه على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، من أصل 35 مليار دولار تدفقات ستدخل خلال شهرين.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في نهاية التعاملات

الذهب

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2200 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2828 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3300 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3771 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 26400 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة بارتفاع 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.