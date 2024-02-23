الثلاثاء.. محاكمة 6 متهمين بقضية داعش كرداسة

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

ووجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.