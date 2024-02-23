افتتاح 5 مساجد بأوقاف الفيوم بعد الإحلال والتجديد

افتتحت مديرية الأوقاف بالفيوم اليوم الجمعة 5 مساجد فى المحافظة هى مسجد الشيخ علي الديب – مركز الفيوم، مسجد عمر بن الخطاب – إطسا، مسجد الرضوان – أبو كساه - أبشواي،مسجد الرحمة – سنورس ثان ،المسجد البحري الكبير – إطسا،جاء ذلك بتكليف من وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة،وبحضور الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ،و مديري الإدارات الفرعية.

اليتامى والمساكين..

وخلال خطبة الجمعة أكد العلماء على أن العبرة ليست في مجرد توجه الجسد مع غياب القلب ، إنما العبرة الحقيقية بأثر هذا التوجه على السلوك العملي ، فالبر الحقيقي في حسن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وإيتاء المال - على حبه والتعلق به- مستحقيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ابتغاء مرضاة الله تعالى ، مع وفاء الإنسان بعهده وصبره على الشدائد ، وعلى الطاعة حتى تؤدى،وعن المعصية حتى تجتنب،أما أن يتوجه الإنسان بجسده ويحرص على الجانب الشكلي للعبادة مع عدم تأثيرها في حياته فهذا عمل المتاجرين بدين الله (عز وجل ).

ثم إن علينا أن نقف عند متطلبات ومقتضيات التحول والتغيير في حياتنا المعاصرة،فنتحول من الكلام إلى الفعل، ومن المعصية إلى الطاعة ، ومن الغفلة إلى التذكر ، ومن الركون إلى الراحة والكسل إلى الجد والعمل ، ومن السلبية إلى الإيجابية،ومن الهدم إلى البناء،ومن التخريب إلى التعمير ، ومن الفساد والإفساد إلى الصلاح والإصلاح ، ومن سفك الدماء إلى الحفاظ على حرمتها، ومن انتهاك الحرمات ، أو الاعتداء على الأموال ، أو الأعراض إلى المحافظة عليها ، ومن القطيعة إلى الصلة ، ومن العداوة والبغضاء والشحناء إلى العفو والصفح والتراحم ، فليلة النصف من شعبان ليلة العفو والصفح والمغفرة ، إلا المتخاصمين والمتشاحنين ، فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : " يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ" .

وهذه قد شملت هذه الافتتاحات فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل ،ومقارئ للأئمة،ومقارئ للجمهور.

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