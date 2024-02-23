اتحاد الصناعات: مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة ضخمة تعادل احتياطي البنك المركزي

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويسهم في توفير سيولة كبيرة وكمية ضخمة من العملة الصعبة تعادل احتياطي البنك المركزي، لافتا إلى أنه عندما تتوافر العملة تتوافر السلع أيضا، وفي حالة توافر السلع لن يكون هناك احتكارا أو استغلالا للموقف لصالح سلعة واحدة، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف "السويدي"، في تصريحات هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مثل هذه الفرص الاستثمارية تساعد في تخفيف العبء عن الشعب المصري، وتوسيع فرص العمل وزيادة الأجور، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية الحالية في الأراضي المصرية، والعمالة في كافة القطاعات والمصانع والمقاولات، لافتًا إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية الحالية في الأراضي المصرية.

وأكد أن هذه الصفقة جاءت في وقت صعب، وتثبت للعالم أن مصر لا تزال دولة جاذبة للاستثمار ولديها الكثير لتقدمه، مضيفًا: "مصر كانت دائمًا جاذبة للاستثمار ولديها مجالات استثمارية عديدة منها: لطالما كانت مصر جاذبة للاستثمار ولديها عدة مجالات استثمارية منها: الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري."

وأوضح أنه في مجال الاستثمار الصناعي، من الممكن مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود، ما يتطلب عدة إجراءات وتحديات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في غرفة المشروعات الاستثمارية.