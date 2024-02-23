الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اتحاد الصناعات: مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة ضخمة تعادل احتياطي البنك المركزي

توقيع عقد مشروع رأس
توقيع عقد مشروع رأس الحكمة

قال محمد السويدي  رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويسهم في توفير سيولة كبيرة وكمية ضخمة من العملة الصعبة تعادل احتياطي البنك المركزي، لافتا إلى أنه عندما تتوافر العملة تتوافر السلع أيضا، وفي حالة توافر السلع لن يكون هناك احتكارا أو استغلالا للموقف لصالح سلعة واحدة، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة. 

وأضاف "السويدي"، في تصريحات هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مثل هذه الفرص الاستثمارية تساعد في تخفيف العبء عن الشعب المصري، وتوسيع فرص العمل وزيادة الأجور، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية الحالية في الأراضي المصرية، والعمالة في كافة القطاعات والمصانع والمقاولات، لافتًا إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية الحالية في الأراضي المصرية. 

txt

توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار

txt

رئيس الوزراء: صفقة رأس الحكمة شراكة وحصة فى الأرباح وليس بيعا للأصول

وأكد أن هذه الصفقة جاءت في وقت صعب، وتثبت للعالم أن مصر لا تزال دولة جاذبة للاستثمار ولديها الكثير لتقدمه، مضيفًا: "مصر كانت دائمًا جاذبة للاستثمار ولديها مجالات استثمارية عديدة منها: لطالما كانت مصر جاذبة للاستثمار ولديها عدة مجالات استثمارية منها: الصناعة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري." 

وأوضح أنه في مجال الاستثمار الصناعي، من الممكن مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود، ما يتطلب عدة إجراءات وتحديات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في غرفة المشروعات الاستثمارية.

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: "رأس الحكمة" البداية.. وصفقة أخرى من العيار الثقيل قريبًا

مصر والإمارات توقعان عقد مشروع تطوير رأس الحكمة باستثمارات 150 مليار دولار

مدبولي: رأس الحكمة أكبر صفقة في تاريخ مصر على مساحة 170.8 مليون متر مربع

"زراعة الشيوخ": الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني

النائب أيمن محسب: مشروع رأس الحكمة "تاريخي" ويسهم في حل أزمة شُح الدولار

مدبولي: مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين الوظائف ويجذب 8 ملايين سائح (فيديو)

مدبولي: مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعًا للأصول

رئيس الوزراء: تعويض نقدي وعيني للمتواجدين على أرض رأس الحكمة (فيديو)
الجريدة الورقية