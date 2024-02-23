رئيس الوزراء: صفقة رأس الحكمة شراكة وحصة فى الأرباح وليس بيعا للأصول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صفقة تنمية منطقة رأس الحكمة هي شراكة وحصة في الأرباح مع الجانب الإماراتي وليست بيعا للأصول، مشيرا إلى أن نجاح الاقتصاد يقاس بقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف نعظم من شراكة القطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والنجاح أن نعظم من الاستثمارات.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مؤتمر صحفي عن توقيع أكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة من خلال شركة أبو ظبي القابضة للاستثمار بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين، مشيرا إلى أن الاتفاق المالي من جزئيين الأول شق نقدي بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35 %.



وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنمية تطوير منطقه رأس الحكمة مشيرا إلى أنها تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2022 والذي تنفذه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.



وأشار إلى أن مخطط التنمية العمرانية المتكاملة موضح أن المنطقة الشمالية هي المنطقة الأولى التي تستطيع أن تستوعب قدرا كبيرا من الزيادة السكانية لهذا وضع مجموعة من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى أنه إقامه مدنا عمرانية متكاملة العالمين رأسا الحلوة سيدي براني كركوب بالإضافة الى تنميه مطروح وسلوم، وبالتالي تكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، لافتا إلى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه إلى العالمين ياتي لخدمة هذه المنطقه



فقال إن هذا المشروع الكبير يأتي في إطار مخطط متكامل لا يخرج، ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنمية ورأس الحكمة يتم بنفس الآلية التى تعمل به وزارة الإسكان بإتاحة الأرض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وإنشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم رأس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والأعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص أرض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافى.



وحول حل الأزمة، أشار مدبولى إلى أن كل الاستثمارات سوف تضخ وتحول للجنية والشركات المصرية هى التى تعمل وبالتالى سيتيح ملايين فرص العمل والقطاع الخاص المصرى سوف يستفيد وسوف نكون قادريين على تنفيذ خطة الجذب السياحى بنحو 50 مليون سائح بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بتعويض اهل مطروح نقديا كامل وتعويض عينى وسيتم نقل الأهالى إلى تجمعات قريبة سوف ينتفعون من المشروع وسيتم هذا الكشروع بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الدولة منفتحة عل الاستثمارات المباشر وخلق فرص عمل كما أن المستثمر سيستفيد موجها للشكر لدولة الإمارات، مشيرا إلى أنها رسالة ثقة فى مصر لانة سيكون لها عائد مجزى.



ووجه كلمة للشعب المصرى فى ظل هذة الأزمة التى نعيشها وحرصة على استقرار الدولة ونامل بان نتجاوز الأزمة، وقال أنه ستحل هذة الصفقة الأزمة الحالية.

وردا على سؤال حول ماذا يجنى المواطن البسيط، أكد مدبولى أن هناك حجم من السيولة الدولارية وسيحقق الاستقرار النقدى وسنقضى على التضخم والقضاء على وجود سعرين للدولار وخلق ملايين من فرص العمل اضافة الى وضع مصر علي الخريطة العالمية.



وأكد رئيس الوزراء أن هذة الصفقة تتم من خلال القوانيين المصرية وأن شركة ابوظبى القابضة الاستثمار تعمل من خلالها وأن المستثمر المحلى سيستفيد أيضا جزء هل هناك عائد على الصحة والتعليم من نثل هذة الصفقات والصفقات القادمة وأيضا.



وقال رئيس الوزراء إن الصحة والتعليم ومشروعات حياة كريمة من الأولويات الكبري المستفيدة من هذة الصفقة والصفقات القادمة، مؤكدة أن هناك صفقة كبيرة وصفها بانها ستكون من للعيار الثقيل مثل هذة الصفقة التى تم توقيعها مع الإمارات اليوم لتطوير رأس الحكمة.