توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة راس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين.

وأوضح أن الاتفاق المالى من جزئين الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.

واشار رئيس الوزراء الى ان الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سياتى منه 15 مليار خلال اسبوع و20 مليار خلال اسبوعين وتنازل شركة ابوظبى عن 11مليار ودائع بالبنك المركزى وبالتالى يدخل 15 مليار 14 مليار سيولة و11 مليار ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولايمكن التصرف فيهم سيتم استخدامها لحل ازمة الاقتصادية وسوق الصرف مشيرا الى ان الجانب الاماراتى سوف يضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبمايضمن استثمارات اجنبية

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية ،ان هذة الصفقه الاستثماريه الكبرى اضخم صفقه استثماريه في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنميه تطوير منطقه راس الحكمه مشيرا الى انها تاتي في اطار مخطط التنميه العمرانيه لمصر 2022 والذي تنفذه الدوله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهو خلق وانشاء الجمهوريه الجديده واشار الى ان مخطط التنميه العمرانيه المتكامله موضحا ان المنطقه الشماليه هي المنطقه الاولى التي تستطيع ان تستوعب قدر كبير من الزياده السكانيه لهذا وضع مجموعه من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى انه اقامه مدن عمرانيه متكامله العالمين راس الحلوه سيدي براني جركوب بالاضافه الى تنميه مطروح وسلوم وبالتالي تكون لدينا سلسله من المدن الجديده وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، مشيرا الى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه الى العالمين ياتي لخدمه هذه المنطقه فقال ان هذا المشروع الكبير ياتي في اطار مخطط متكامل لا يخرج.

ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنميةوراس الحكمة يتم بنفس الالية التى تعمل به وزارة الاسكان باتاحة الارض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وانشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم راس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والاعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص ارض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 مليون سائح اضافى

وحول حل الازمة اشار ان كل الاستثمارات سوف تضخ وتحول للجنية والشركات المصرية هى التى تعمل وبالتالى سوف يتيح ملايين فرص العمل والقطاع الخاص المصرى سوف يستفيد وسوف نكون قادريين على تنفيذ خطة الجذب السياحى بنحو 50 مليون سائح بحلول عام 2050

واشار مدبولى الى ان الدولة ملتزمة بتعويض اهل مطروح نقديا كامل وتعويض عينى وسيتم نقل الاهالى الى تجمعات قريبة سوف ينتفعون من المشروع وسيتم هذا الكشروع باسرع وقت ممكن .

واكد ان الدولة منفتحة عل الاستثمارات المبلشر ودخلق فرص عمل كما ان المستثمر سوف يستفيد موجها للشكر لدولة الامارات مشيرا الى انها رسالة ثقة فى مصر لانة سيكون لها عائد مجزى .

ووجه كلمة للشعب المصرى فى ظل هذة الازمة التى نعيشها وحرصة على استقرار الدولة ونامل بان نتجاوز الازمة وقال انة سوف تحل هذة الصفقة الازمة الحالية.

وردا على بيع الاصول اشار رئيس الوزراء ان نجاح الاقتصاد يقاس بقدرتة على جذب الاستثمارالاجنبي المباشر وكيف نعظم من شراكة القطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الايرادات والمصروفات والنجاح ان نعظم من الاستثمارات وهو ليس بيع اصول وانما هو شراكة وحصة من الارباح

وردا على سؤال حول ماذا يجنى المواطن البسيط اكد مدبولى ان هناك حجم من السيولة الدولارية وسوف يحقق الاستقرار النقدى وسنقضى على التضخم والقضاء على وجود سعرين للدولار وخلق ملايين من فرص العمل اضافة الى وضع مصر علي الخريطة العالمية .