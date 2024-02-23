المهن السينمائية تنعي المخرجة سميحة الغنيمي

نعت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي لها، المخرجة سميحة الغنيمي، التي فارقت عالمنا اليوم الجمعة 23 فبراير .

تضمن بيان نقابة المهن السينمائية، الآتي:" تنعي السينمائيين رائدة الأفلام التسجيلية المخرجة الكبيرة/ سميحة الغنيمي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم".



وأضاف البيان:" ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرجة الكبيرة/ سميحة الغنيمي - رائدة الأفلام التسجيلية

نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ".

وفاة مخرجة التلفزيون المصري سميحة الغنيمي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 23 فبراير، مخرجة الأفلام التسجيلية سميحة الغنيمي بعد فترة صراع مع المرض.

من هي المخرجة سميحة الغنيمي

تعد المخرجة سميحة الغنيمي، واحدة من أهم مخرجات التليفزيون المصري، اتجهت إلى مجال الفيلم التسجيلي عام 1970 عندما قدمت أول أفلامها "عمال التراحيل".

انطلقت الراحلة في رحلتها بالعمل في السينما التسجيلية التي أصبحت رائدة فيها لتقدم سلسلة من الأعمال الهامة منها: فيلم رحلة العائلة المقدسة الذي حصد العديد من الجوائز وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بالتلفزيون المصري، كما قدمت أفلامًا رصدت السيرة الذاتية للكاتب الكبير نجيب محفوظ والذي حصلت من خلاله على جائزة الخلق والإبداع بمهرجان مونت كارلو، بالإضافة إلى أفلام سير ذاتية عن حياة كل من الموسيقار محمد عبدالوهاب، البابا شنودة، الشاعر أحمد رامي، الفنانة مديحة يسرى، نادية لطفى، سعاد حسنى وآخرون.

بخلاف أفلام القصور الملكية، والتي شملت على فيلم قصر المنتزه، فيلم عابدين، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر رأس التين وقد تم وضع هذه الأعمال فى الوثائق التاريخية.