وزير الشباب يُشيد بحصول جامعة إسلسكا على جائزة أفضل برنامج بكالوريوس في إدارة الرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحصول جامعة إسلسكا ESLSCA University على جائزة أفضل برنامج بكالوريوس في تخصص إدارة الرياضة في منتدي " قمة كرة القدم" Football Summit الذي عقد في نادي زد الرياضي، بحضور كوكبة من مجتمع الرياضة في مصر و العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لحصول جامعة إسلسكا على هذه الجائزة المرموقة، مؤكداً على أهمية تخصص إدارة الرياضة في تطوير منظومة الرياضة في مصر، مشيراً إلى أن هذا التخصص يُسهم في تخريج كوادر مؤهلة تُساعد في إدارة الأندية والاتحادات الرياضية بكفاءة وفعالية.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود جامعة إسلسكا في تطوير برامجها التعليمية، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات الرياضية لتطوير هذا التخصص.



وأكدت دكتورة نادية العارف رئيس الجامعة علي ضرورة الأهتمام بالمنظومة الرياضية بكافة جوانبها، نظرا لأن الرياضة هي عنصر من عناصر القوة الناعمة لأي دولة مثل الثقافة والفنون، فصناعة الرياضة بكل روافدها تدر ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويا علي مستوي العالم.

وأشارت العارف إلي ضرورة وجود مدير الرياضة المحترف Sport Manager وإلي أهمية إحداث نقلة نوعية في بيئة الرياضة وأسلوب أدارتها، حيث يعكس التحليل الاستراتيجي لبيئة الرياضة في مصر بعض جوانب الضعف التي يرتبط معظمها بغياب المفاهيم والمعارف الإدارية اللازمة لدي المتخصصين في هذا المجال، بالرغم من تمتعهم بالخبرات والمهارات الفنية، مما يستلزم تقديم برامج أكاديمية متخصصة في علوم الإدارة تساهم في إعداد وتأهيل قيادات وكوادر في هذا المجال الحيوي.

وقام بتسليم الجائزة للدكتورة نادية العارف النائب حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والنجم الدولي السابق أنتوني بافو.

يذكر أن المؤتمر الدولي "Football Access Summit" بزد بارك يهدف إلى تطوير صناعة الرياضة في مصر من خلال تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل لعدد كبير من الخبراء والمسؤولين من كبرى الاتحادات والأندية الرياضية المحلية والقارية والعالمية، وعقد ملتقى توظيف للشباب؛ لتوفير فرص عمل في رياضات مختلفة.

حضر المؤتمر الكابتن محمد فضل، رئيس مؤتمر Football Access Summit، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

