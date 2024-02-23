صور.. افتتاح مسجد الرحمة بسيدى سالم

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الجمعة، إفتتاح مسجد الرحمة بهندسة الرى بسيدى سالم، التابع لإدارة أوقاف سيدى سالم غرب، على مساحة 600م2 وبتكلفة 2 مليون جنيه، فى جو يسوده البهجة والفرح والسرور، بين أهالي منطقة هندسة ري سيدي سالم.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب على أبوأحمد، عضو مجلس النواب، ورأفت يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجى، مدير إدارة سيدى سالم غرب، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة سيدى سالم شرق، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتناول الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، فى خطبته بعنوان "تحويل القبلة دروس وعبر"، قائلاً أن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي أسست على وجه الأرض، وثالث الحرمين الشريفين.

أكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة.