تدريب 109 طبيب علي طرق مكافحة العدوى بمستشفيات سوهاج الجامعية

نظمت وحدة مكافحة العدوي بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، عدد ٤ مجموعات من الدورات التدريبية الخاصة بطرق بمكافحة العدوي بالاقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفي الجامعي القديم، شملت ١٠٩ طبيب من الأطباء المقيمين بالأقسام المختلفة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية تهدف الي رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، والحد من مخاطر انتشار العدوى، والحرص على التعليم الطبي المستمر للأطباء، موضحاً انها شملت أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والتمريض بمختلف الأقسام.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري، إلي أهمية التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية و دوره في رفع مستوي الأداء لدي الفرق الطبية، موضحاً ان عدد المتدربين بلغ ١٠٩ طبيب مقيم، موزعين علي عدة أقسام منها ٥٠ متدرب بقسم الأمراض الباطنه، وعدد ٣٠ متدرب بقسم أمراض النساء والتوليد، وعدد ٢٩ متدرب بقسم الامراض الصدرية، موجهاً شكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لما يقدمه من الدعم المستمر للأنشطة التدريبية لمكافحة العدوى من أجل تقديم خدمه صحيه جيدة للمرضي.

و أشارت الدكتورة اسماء نصر الدين حمدون استاذ الميكروبيولوجيا الطبية و مسؤول التدريب بفريق مكافحة العدوي، ان الدورات التدريبية شملت عدة موضوعات منها الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وممارسات مكافحة العدوى داخل غرف العمليات بالاقسام الجراحية، و الحزم الوقائية المتبعة مع مرضى الرعايات المركزة، وطرق الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومنع ظهور وانتشار السلالات متعددة المقاومة للمضادات الحيوية.