سعر الجنية الاسترليني في منتصف تعاملات اليوم الجمعة فى ماكينات الصرف الألي

سعر الجنية الاسترليني.. شهد سعر الجنية الاسترليني خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية، وسجل الجنيه الاسترليني نحو 39.05 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع حسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصري.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر الجنية الاسترليني اليوم الجمعة بمنتصف التداولات الـ ATM

جنية استرليني

سعر الجنية الاسترليني في البنك الأهلي المصري

وثبت سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.61 جنيه للشراء و38.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الاسترليني نحو 39.05 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع حسب متوسط السعر بالبنك المركزى المصري.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.61 جنيه للشراء و38.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر 38.70 جنيه للشراء و38.90 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني ببنك القاهرة

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك القاهرة 38.70 جنيه للشراء 38.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي

وسجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.82 جنيه للشراء و39.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 38.61 جنيه للشراء و38.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي 38.82 جنيه للشراء و39.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني نحو 38.82 جنيه للشراء 39.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك المصرف المتحد 38.63 جنيه للشراء و39.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبو ظبي الاسلامي الجنيه الاسترليني بـ 38.89 جنيه للشراء و39.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني ببنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك التعمير والإسكان 38.90 جنيه للشراء و39.08 جنيه للبيع.