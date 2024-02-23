من التأسيس إلى التطوير.. رحلة التحول والتمكين الرقمي في السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية، تطورا هائلا في القطاع الرقمي، يمكن تشبيهه بالتطور الذي عاشته قبل ثلاثة قرون الماضية منذ التأسيس، وذلك بفضل الرؤية الرشيدة لقيادتها المتعاقبة والجهود المستمرة التي بذلتها في هذا المجال، ونتيجة لذلك، شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قفزة نوعية، نتج عنها بنية تحتية رقمية متينة أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز حضورها الدولي.

وتبرز أهمية الابتكار والتطوير في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفها تشكل الدعائم الأساسية لتسهيل التواصل، وتحسين الكفاءة، الابتكار وتقدم نظم التعليم، وتطوير القطاعات بالمجالات كافة، وتسهيل حياة الناس بصورة تواكب طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقامت قيادات المملكة منذ تأسيسها بجهود كبيرة في سبيل تعزيز مسيرة التطور في البلاد، أثمرت بتسجيل نجاحات غير مسبوقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما فتح المجال واسعاً أمام الخدمات والاستثمارات.

هذه الطفرة التي شهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أسهمت بوصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال بنهاية العام 2023م، محققا نموا بنسبة 6% عن عام 2022م، واستقطاب استثمارات بمليارات الدولارات من أكبر الشركات العالمية، ترافق ذلك إتاحة مجموعة stc وشركاتها التابعة خدمات رقمية متطورة بكفاءة عالية وسرعة فائقة تضاهي تلك المتوفرة في الدول المتقدمة، غطت هذه الخدمات مجالات واسعة، موفرة بذلك أسسا قوية تدعم مسيرة التحول الرقمي والتطور الاقتصادي في البلاد.

وتؤدي مجموعة stc دورا مهماً في تحقيق أهداف التحول الرقمي بالمملكة، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وتقنيات الاتصالات عالمية المستوى، لتسهم بذلك في إثراء حياة الناس وتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي مهم إقليميا وعالميا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وضمان استدامة نموه.

كما تواصل stc رحلتها لتعزيز التحول الرقمي محليا وإقليميا ودوليا، من خلال التزامها بتسخير جميع قدراتها وإمكاناتها نحو اعتماد وتطوير أحدث التقنيات، وكذلك عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة لا تقف فقط عند تلبية توقعات عملائها، بل تفوق تلك التوقعات.

ويشكل الابتكار والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي في المملكة، بفضل رؤية القيادة والجهود المشتركة التي تبذلها الشركات الوطنية مثل stc، ما جعل المملكة تخطو المملكة بخطوات واثقة نحو تحقيق مستقبل رقمي مشرق، يسهم بشكل ملموس في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة ورفاهية شعبها.