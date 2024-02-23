الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي،ـ استقرارًا، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

txt

18 مهندسا يتنافسون بانتخابات نقابة المهندسين بالأقصر

txt

مشاجرة بالأسلحة النارية تنتهي بقتيل وإصابة 4 آخرين في أوسيم

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

من التأسيس إلى التطوير.. رحلة التحول والتمكين الرقمي في السعودية

غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بمركز ذوي الهمم بمستشفى الرمل

مشاجرة بالأسلحة النارية تنتهي بقتيل وإصابة 4 آخرين في أوسيم

العثور على جثة شاب داخل منور بأكتوبر
الجريدة الورقية