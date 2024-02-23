18 مهندسا يتنافسون بانتخابات نقابة المهندسين بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية، بمحافظة الأقصر 2024، وذلك بين 18 مرشحا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة، والتي انطلقت من الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الـ 7 مساء.

وبشعبة الكهرباء يتنافس 4 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم، كما يتنافس فى شعبة الميكانيكا 5 مرشحين لاختيار اثنين من بينهم، بينما يتنافس فى شعبة المدني 9 مهندسين لاختيار مرشحين اثنين من بينهم .

وكانت نقابة المهندسين بالأقصر قد ناشدت المرشحين أمس بمراجعة رابط معرفة المقر الانتخابي قبل التوجه للجنة الانتخابات،لافتة إلى أنه في حالة وجود اختلاف في مكان المقر عن محل اقامة المهندس فيدل ذلك على أنه تم مخاطبة النقابة العامة للتعديل وتم رفض التعديل وعليه فستقوم لجنة الانتخابات بتوفير وسيلة انتقال للمهندسين من الأقصر إلى إسنا والعكس في تمام الساعة 3 عصرا من أمام المقر الانتخابي بنادي المدينة المنورة ومن أمام المقر الانتخابي بنادي سونستا بمستعمرة الري بإسنا.

وأكدت النقابة توفيرها سيارات للمهندسين الذين يوجد تغيير في مقرهم الانتخابي عن محل اقامتهم، للدخول على الرابط لمعرفة المكان اضغط هنا.