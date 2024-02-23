الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية تنتهي بقتيل وإصابة 4 آخرين في أوسيم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة  مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 4 آخرين ،تم نقل المصابين والقتيل إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق 

 

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم ، بلاغ من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة وسقوط قتيل ومصابين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تبين وجود جثة شاب يدعي علي. ص. ع، مصاب بطلق خرطوش إصابة آخرين. 

بالفحص وباجراء  التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين على إثرها سقط المجني عليه جثة هامدة وأصيب ٤أخريين، تمكنت القوات من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

العثور على جثة شاب داخل منور بأكتوبر

كما تكثف  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور  على جثة شاب داخل منور بأحد العمارات بمنطقة 800 فدان بأكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منور عمارة 266 ب بمنطقة 800 فدان بأكتوبر التابعة لقسم أول أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان للوقوف على أسباب الوفاة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

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