الجمعة 23 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة (بث مباشر)

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

حرصًا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم بثًا مباشرًا لمؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة.

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أيمن محسب: أسعار السلع ستنخفض بعد صفقة الاستثمار الكبرى (فيديو)

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أيمن محسب: الدولار سيتراجع بعد إتمام صفقة الاستثمار المباشر (فيديو)

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

وقال رئيس الوزراء، إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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