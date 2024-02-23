مكالمة آخرها سرقة حسابك البنكى .. ضبط عاطل  بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالمنيا

ضبطت مباحث الأموال العامة، عاطل لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني بالمنيا.

موظف خدمة عملاء

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا، وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

سرقة 12 سيارة نقل فى بني سويف ومطروح

واصلت قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،حملاتها بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف - مطروح) من ضبط تشكيل عصابى وعامل لسرقتهم 12 سيارة نقل.

فى مديرية أمن بنى سويف؛ تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة مركز شرطة سمسطا وبحوزتهم (2 سيارة ربع نقل "يُستخدمان فـى السرقة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها 11 سيارة نقل.

وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام).. لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشد عن السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.