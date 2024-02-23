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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يعاين ملعب مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على معاينة ستاد 19 مايو 1956، والذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

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فتوح يشارك فى جزء من المران الفنى لفريق الزمالك

وتوجه أعضاء الجهاز الفني رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة، إلى ملعب المباراة عقب نهاية المران الذي أقيم على الملعب الفرعي، لمعاينة أرضية ستاد 19 مايو 1956.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل .

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