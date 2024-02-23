CIB راعيًا رسميًا لـ “مئوية أم كلثوم" بالمتحف المصري الكبير لإحياء الإرث الثقافي

شارك البنك التجاري الدولي-مصر CIB، كراعي رسمي لمئوية "أم كلثوم"، في حدث غنائي اسطوري بالمتحف المصري الكبير تحت شعار "100 سنة من الإبداع".



تعكس رعاية CIB الدور المُجتمعي الرائد للبنك، ودعمه المُستمر للفنون وحرصه على إحياء الإرث الثقافي المصري، والمُساهمة في الترويج للقطاعات المختلفة ذات الفرص التنموية الواعدة وفي مقدمتها قطاع السياحة، وهو ما يدفع بدوره نمو الاقتصاد القومي، ويتماشى مع رؤية مصر 2023. ويُعد البنك التجاري الدولي أحد أكثر المؤسسات اهتمامًا بالثقافة والفنون ودعم القيم الإبداعية.

شارك في الأمسية لفيف من رواد قطاع الفن والثقافة والترفيه في مصر، وقام بإحيائه كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، احتفاءًا وتكريمًا للمسيرة الفنية العريقة لأحد أهم أساطير الفن المصري وسيدة الغناء العربي "أم كلثوم".

يُساهم الحدث في تشجيع الحركة الفنية وتعزيز مكانة مصر المرموقة كمركز للفنون على مستوى العالم، وتخليد ونشر تراثها الموسيقى عبر الأجيال، باعتباره جزءًا أصيلاً من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

وفي هذا السياق، عبّر أحمد عبيد، المدير التنفيذي لشركة RMC، عن سعادته وفخره بمُشاركة البنك التجاري الدولي-مصر CIB باعتباره البنك الرسمي للحدث، موجهًا إليه الشكر والتقدير على دعمه ورعايته المُستمرة لمُبادرات إحياء التراث الثقافي والفني بمصر.

وأضاف "عبيد" أن شركة RMC تسعى دائمًا إلى تعزيز والحفاظ على المشهد الثقافي في مصر من خلال العروض والحفلات الموسيقية والترفيهية التي ترقى لمنزلة مصر المرموقة على مستوى العالم.

واشار عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، إلى حرص البنك على رعاية هذا الحدث الهام بهدف النهوض بالثقافة والإبداع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تهدف دائمًا لدعم المجالات الثقافية المُلهمة التي تليق بتاريخ مصر العريق المنشود له في الفن والثقافة، مما يدفع بدوره مكانة مصر الثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي