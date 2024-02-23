الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا والبرازيل تشاركان في استضافة الاجتماع الوزاري لبعثة دعم الأمن في هايتي

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

شاركت الولايات المتحدة والبرازيل في استضافة اجتماع وزاري على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لبناء الزخم لتمكين النشر الناجح لبعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن المشاركين ناقشوا الحاجة إلى دعم الشعب الهايتي والشرطة الوطنية الهايتية في مواجهة المستويات غير المسبوقة من عنف العصابات وزعزعة الاستقرار.

وفي بداية الاجتماعي، ألقى كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووكيلة وزارة الخارجية البرازيلية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي السفيرة جيزيلا بادوفان ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد كلمات افتتاحية. وأدلى ممثلو حكومتي كينيا وهايتي بملاحظات أبرزت الحاجة الملحة إلى دعم دولي قوي للبعثة. 

وأعلنت بنين وكندا وفرنسا وألمانيا وجامايكا خلال الحدث عن التزاماتها من المال والقوات وغيرها من الإلتزامات للبعثة وقد أنشأت الأمم المتحدة صندوقا استئمانيا لهذه البعثة قادرا على تلقي مساهمات إضافية.

وأكد البيان على أن التزام الولايات المتحدة تجاه شعب هايتي ونجاح وزارة الأمن الداخلي لا يزال ثابتا، وأكد المجتمع الدولي من جديد في هذا الحدث استعداده للاستجابة لنداء شعب هايتي للمساعدة في استعادة السلام والأمن.

 

 

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