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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جلسه بين مدير الكرة وجوميز على هامش مران الزمالك

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اطمأن خلالها الأخير على كافة ترتيبات الإقامة في الجزائر.

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ونقل جوميز سعادته لعبد الواحد السيد، على حُسن التنظيم منذ الوصول إلى الجزائر مساء أمس الخميس، وأشاد المدير الفني بفندق إقامة وملاعب التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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