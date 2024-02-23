تعرف على تعليمات جوميز ل٤ لاعبين بعد مران الزمالك

استعدادا للقاء أبو سليم الليبي

خاض يوسف إبراهيم أوباما وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض رباعي الزمالك التدريبات الإضافية تحت قيادة أندريه ستيفان بيكي المدرب العام بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.