وزارة الشباب تُطلق أولى الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

عقدت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد « الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية" ، أولى الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، بمشاركة 75 عضو ، بمقر الأكاديمية ، وذلك في مجال مكافحة الفساد والحوكمة ، بهدف إعداد قيادات شبابية بمهارات مستقبلية ضمن بيئة ابتكارية للمضي نحو فرصٍ جديدة متسلحين بمعطيات وأدوات قيادية تدعم مهاراتهم وخبراتهم المستقبلية .

وتضمن برنامج الدورة :" التعريف بالفساد وأسبابه وآثاره على المجتمع والأمن القومي المصري، وأطر مكافحة الفساد بمصر ، كذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد ، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية والحوكمة والرقابة المانعة ، فضلا عن عرض لأهم المشروعات القومية المصرية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع" .

حيث تم إطلاع المتدربون على علوم ومعارف مكافحة الفساد باستخدام أحدث وسائل التعليم والتدريب من خلال منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة وعبر تواصل مباشر وتفاعل مثمر مع نخبة مختارة من كوادر الأكاديمية.

وأشاد المتدربون بما لمسوه من تميز في النواحي العلمية والفنية والإدارية ومتعهدين بأن يكونوا خير سفراء يحملون على عاتقهم نشر ما اكتسبوه من معرفة وإدراك بين دوائرهم الاجتماعية لتتسع دوائر مكافحى الفساد وتتزايد أعداد حاملى ثقافة النزاهة والشفافية في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته ، والعمل المتقن في تطوير قطاعات العمل المختلفة .





