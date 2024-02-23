تغييرات جذرية في بايرن ميونخ بعد رحيل توخيل

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لإجراء تعديلات جذرية على المستويين الإداري والفني بعد الموسم الكارثي الذي يمر به البافاري وإقترابه من خسارة لقب الدوري الالماني.

وكشفت صحيفة “كيكرز” الألمانية اليوم الجمعة ان عملية الإحلال والتجديد لن تتوقف عند قرار رحيل توماس توخيل المدير الفني بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت ان ماكس إيبرل المدير الرياضي الجديد لبايرن سيعمل على إختيار المدير الفني الجديد للفريق بالإضافة لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة إستعداداً للموسم المقبل.

كما طالب لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية ونجم بايرن ميونخ السابق، بتواجد النجوم السابقين للنادي بشكل اكبر في قيادة البافاري كما كان الحالي طوال السنوات الماضية.