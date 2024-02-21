3 أسماء علي الطاولة لخلافة توخيل في تدريب بايرن ميونخ

يتواجد 3 مدربين علي طاولة مسؤولي نادي بايرن ميونخ الألماني لإختيار البديل لخلافة توماس توخيل، الذي سيرحل عن منصب المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني نهاية الموسم الجاري.

حيث كشفت شبكة سكاي سبورتس الألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ بدأت بالفعل في البحث عن بديل جديد لتولي منصب المدير الفني، خلفًا لمدرب تشيلسى السابق توخيل، حيث وضعت 3 أسماء على رأس قائمة المرشحين.

وأكدت سكاي بأن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، يأتي في مقدمة المرشحين بالنسبة لإدارة بايرن ميونخ في الظرف الحالي، وهو الخيار المفضل لخلافة توخيل في الصيف القادم.

كما يأتي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد السابق، في مقدمة قائمة المدربين المرشحين لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونخ، حسبما ذكرت شبكة سكاي.

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول، أحد الأسماء الثلاثة أيضًا المرشحين لخلافة توخيل في بايرن ميونخ.

وكان كلوب قد صرح الشهر الماضي، إنه سيرحل عن ليفربول في يونيو المقبل بعدما قضى تقريبا تسعة أعوام، وبعدها سيحصل على راحة، وقال كويسكه في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية " إن موقفه لم يتغير.