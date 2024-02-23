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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مستشفى إهناسيا يقدم خدماته لنصف مليون مريض مجانًا (فيديو)

مستشفى إهناسيا
مستشفى إهناسيا

قال الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، إن المستشفى صرح طبي عظيم، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 سبتمبر 2023، وقدم الخدمة لنصف مليون مواطن.

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11 مستشفى و112 مركزا ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة

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إحالة أطباء مستشفي التكامل الصحى بشبرا شهاب بالقليوبية للتحقيق

وأضاف خلال لقاء مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المستشفى مقام على مساحة أكثر من 16 ألف متر، ويضم 6 مبان منها 3 رئيسية تضم العيادات والاستقبال والأشعة، ويوجد معمل وغسيل كلوي، و138 سريرا منها 14 سرير حضانة، و9 أسرة عناية مركزة، و6 رعاية متوسطة.

90% من الخدمات في المستشفى تقدم على نفقة الدولة

وأوضح أن المستشفى يعمل من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة بنسبة 90%، وبالتالي فإن المواطن يحصل على الخدمة مجانيًا.

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