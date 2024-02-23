مستشفى إهناسيا يقدم خدماته لنصف مليون مريض مجانًا (فيديو)

قال الدكتور عبد الله أسامة، مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، إن المستشفى صرح طبي عظيم، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 سبتمبر 2023، وقدم الخدمة لنصف مليون مواطن.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المستشفى مقام على مساحة أكثر من 16 ألف متر، ويضم 6 مبان منها 3 رئيسية تضم العيادات والاستقبال والأشعة، ويوجد معمل وغسيل كلوي، و138 سريرا منها 14 سرير حضانة، و9 أسرة عناية مركزة، و6 رعاية متوسطة.

90% من الخدمات في المستشفى تقدم على نفقة الدولة

وأوضح أن المستشفى يعمل من خلال التأمين الصحي أو على نفقة الدولة بنسبة 90%، وبالتالي فإن المواطن يحصل على الخدمة مجانيًا.